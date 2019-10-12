На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микро-бикини

На острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком открытое бикини, которое было похоже на тонкий шнурок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Путешественница находилась на пляже в откровенном бикини. С ней был ее друг. В отеле туристов предупредили, что такая одежда неуместна, но гостья объяснила, что это "вид искусства" и отказалась менять купальник.

Несколько снимков путешественницы попали в Сеть.

И хотя на пляжах Филиппин нет законов, запрещающих носить слишком открытую одежду, полиция оштрафовала отдыхающую на 2 500 филиппинских песо (примерно 50 долларов) за "эротические и непристойные фотографии".

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