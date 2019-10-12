На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микро-бикини

12 октября 2019 03:19 (UTC+04:00)

На острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком открытое бикини, которое было похоже на тонкий шнурок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Путешественница находилась на пляже в откровенном бикини. С ней был ее друг. В отеле туристов предупредили, что такая одежда неуместна, но гостья объяснила, что это "вид искусства" и отказалась менять купальник.

Несколько снимков путешественницы попали в Сеть.

И хотя на пляжах Филиппин нет законов, запрещающих носить слишком открытую одежду, полиция оштрафовала отдыхающую на 2 500 филиппинских песо (примерно 50 долларов) за "эротические и непристойные фотографии".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дутерте заявил, что никого не убивал
Другие страны 3 октября 21:51
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Другие страны 29 сентября 07:29
У берегов Филиппин произошло землетрясение
В мире 18 сентября 13:34
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 11 сентября 04:49
На Филиппинах произошел взрыв
Другие страны 7 сентября 07:07
Американка пыталась вывезти из Филиппин ребенка, спрятав его в ручной клади
Другие страны 4 сентября 16:19
Лента новостей
США не будут повышать пошлины на товары из Китая с 15 октября
США 04:03
Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана
США 03:40
Зариф заявил о готовности Тегерана вести переговоры с Эр-Риядом
Политика 02:53
США готовы быстро нарастить численность своих войск на Ближнем Востоке
США 02:27
Минобороны Турции опровергло обстрел наблюдательного пункта США
Турция 01:55
Трамп заявил о достижении "значительной сделки" с Китаем
США 01:34
ВС Турции нейтрализовали 399 членов РПК в ходе операции в Сирии
Турция 01:03
У аванпоста американских военных в Сирии произошел взрыв
Арабские страны 00:42
США отложат повышение пошлин на китайские товары
США 00:14