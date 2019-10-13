На Бали из отеля спасли дельфинов, которые жили в ужасных условиях

На Бали из отеля спасли дельфинов, которые находились в ужасных условиях, сообщает Yahoo News Australia.

Морские млекопитающие много лет жили в бассейне при отеле, куда привозили туристов из России, Австралии и других стран для лечения дельфинотерапией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя Джакартской сети помощи животным (Jakarta Animal Aid Network (JAAN)), млекопитающие сильно пострадали из-за плохих условий содержания в неволе. Бассейн, где жил один из них, был сделан из старой керамики с острыми краями. В итоге животное получало травмы.

Рик О'Барри из организации по защите морской природы, который работал под прикрытием, наблюдал за пятью дельфинами, которых держали в гостинице, и описал их вольеры как нечто вроде "унитаза".

"Дельфины мочатся и испражняются в три-пять раз больше, чем человек”, — сказал он. Чтобы избавиться от продуктов жизнедеятельности, в воду добавляли хлор из-за которого млекопитающие слепли.

В конце августа прошлого года защитники животных смогли освободить двух особей, еще один умер, не дождавшись помощи. Два остававшихся в неволе дельфина, один из которых ослеп, были без зубов и в плохом состоянии. После освобождения их перевезли на пляж и переправили к морскому загону, где они смогли почувствовать океан впервые за десять лет.

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