Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить

17 октября 2019 07:55 (UTC+04:00)

Правительство Японии может отложить праздничный парад по случаю восшествия на престол нового императора из-за прошедшего тайфуна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал NHK.

В настоящее время правительство начало согласования по этому вопросу. Это связано с необходимостью принять полномасштабные меры из-за прошедшего над Японией в минувшие выходные тайфуна "Хагибис". Парад – торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле после церемонии официального объявления восшествия императора Нарухито на престол – должен был состояться 22 октября.

Чрезвычайно мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду при порывах и ливневые дожди. Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями – в некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. На десятках рек произошли паводки и разрушения защитных дамб. Затопленными оказались жилые кварталы в целом ряде населенных пунктов. Пострадало более 10 тысяч домов. Наибольший ущерб тайфун нанес в префектурах Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. От стихийного бедствия погибли 77 человек, десять считаются пропавшими без вести, ранения получили 346 человек. На месте работают 110 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции.

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