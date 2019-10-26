Microsoft получила военный контракт на десять миллиардов долларов

Компания Microsoft получила военный контракт суммой в 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, одним из главных претендентов на который был интернет-гигант Amazon, говорится в пресс-релизе Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня министерство обороны сделало еще один шаг вперед в реализации нашей "облачной" стратегии, заключив общецелевой коммерческий контракт на оказание "облачных" информационных услуг с Microsoft", - говорится в сообщении ведомства.

За бюджет Пентагона по этой статье боролись и крупные гражданские компании. В частности, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle находились в числе претендентов на контракт в размере 10 миллиардов долларов за создание облачной инфраструктуры хранения данных. С другой стороны, Google в 2018 году объявила о решении выйти из этого тендера, а также не продлевать истекавший в 2019 году контракт на улучшение системы распознавания беспилотников, сославшись на этические соображения применительно к разработке искусственного интеллекта.



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