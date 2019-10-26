Microsoft получила военный контракт на десять миллиардов долларов

26 октября 2019 04:49 (UTC+04:00)

Компания Microsoft получила военный контракт суммой в 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, одним из главных претендентов на который был интернет-гигант Amazon, говорится в пресс-релизе Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня министерство обороны сделало еще один шаг вперед в реализации нашей "облачной" стратегии, заключив общецелевой коммерческий контракт на оказание "облачных" информационных услуг с Microsoft", - говорится в сообщении ведомства.

За бюджет Пентагона по этой статье боролись и крупные гражданские компании. В частности, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle находились в числе претендентов на контракт в размере 10 миллиардов долларов за создание облачной инфраструктуры хранения данных. С другой стороны, Google в 2018 году объявила о решении выйти из этого тендера, а также не продлевать истекавший в 2019 году контракт на улучшение системы распознавания беспилотников, сославшись на этические соображения применительно к разработке искусственного интеллекта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минтруда направит более 20 млн манатов на строительство домов для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны
Бизнес 22 октября 16:48
ПО «Телерадио» заключило контракт с фирмой Tələt
Бизнес 22 октября 16:32
Минтруда проведет капремонт Психоневрологического учреждения социальных услуг №3
Бизнес 22 октября 16:18
Минтруда осуществит капитальный ремонт Регионального центра восстановления инвалидов
Туризм 22 октября 16:08
Минсельхоз Азербайджана заключил контракт на строительство сортировочно-испытательного пункта
Бизнес 22 октября 13:17
Минтруда Азербайджана заключило контракт на закупку легковых автомобилей
Бизнес 22 октября 10:33
Лента новостей
Экологическую акцию с участием Греты Тунберг в Ванкувере посетили около 10 тыс. человек
Другие страны 05:11
Британец потребовал денег за увольнение после шести лет отпуска
Другие страны 04:05
Чилийский бизнес оценил ущерб от беспорядков в более чем $1,4 млрд
Другие страны 03:44
В Атлантике сформировались тропические штормы "Ольга" и "Пабло"
Другие страны 03:11
В Белом доме добиваются изменения условий торговой сделки между США и КНР
Другие страны 02:58
Администрация Трампа намерена ужесточить правила авиасообщения с Кубой
Другие страны 02:37
В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
Другие страны 02:18
Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 40
Другие страны 02:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в Бакинском саммите (ФОТО)
Политика 01:48