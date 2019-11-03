Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

3 ноября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Уровень загрязнения воздуха на севере Индии достиг "невыносимого уровня", констатировал глава администрации Дели Арвинд Кеджривал, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Bоздух в индийской столице официально признан опасным для здоровья.

Школы закрыты, более 30 рейсов в местном аэропорту были отменены, а строительные работы в Дели приостановлены, поскольку город накрыт смогом.

Кеджривал обратился к федеральным властям с просьбой помочь уменьшить уровни загрязнения в соседних регионах.

Показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) более чем в семь раз превышают показатели другой печально знаменитой грязным воздухом столицы - Пекина. И в несколько раз превышают уровень, признанный ВОЗ безопасным.

Как отмечает представитель индийского минздрава Варун Джхавери, Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) уже просто невозможно измерить, так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999.

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