Число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до четырех человек

Полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила факт гибели еще одного человека в ходе масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восточное побережье Австралии. Соответствующее заявление правоохранителей было опубликовано в четверг на официальном сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тело мужчины было найдено в выжженном кустарнике к северо-западу от города Кемпси <...> незадолго до полуночи (в ночь на четверг). Личность погибшего пока не установлена, однако предполагается, что это 58-летний местный житель. Для установления причины смерти и подтверждения личности будет проведена экспертиза", - указано в сообщении полиции.

По данным региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, на территории региона зафиксирован 61 лесной пожар, 25 очагов возгорания пока не локализованы. Для борьбы с огнем мобилизованы более 800 пожарных и сотни единиц специальной техники. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для восьми населенных пунктов на севере штата.

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