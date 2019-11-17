В Киеве при взрыве в общежитии погибли два человека

17 ноября 2019 07:13 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева. Об этом сообщила местная полиция в своем ​​​Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 21:00 в полицию поступило уведомление о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева <...> Правоохранители установили, что вследствие полученных ранений скончались двое мужчин", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в комнате взорвалась граната.

Полиции удалось установить личности погибших. Один из них работал охранником, другой - на стройке.

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