В Сингапуре впервые разрешили применить препарат с марихуаной для лечения эпилепсии

1 декабря 2019 07:54 (UTC+04:00)

Власти Сингапура впервые разрешили использовать препарат, содержащий марихуану, для лечения эпилепсии у несовершеннолетней девушки, которая не восприимчива к другим медикаментам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет в воскресенье газета The Straits Times со ссылкой на источники в МВД.

Как отметили в ведомстве, "Управление медицинских исследований обратилось с запросом разрешить ввезти в страну фармацевтические препараты с содержанием каннабиса, учитывая вероятность эффективного лечения пациентки". Представители МВД, не уточнив возраст и состояние больной, отметили, что девушка страдает от рефрактерной формы эпилепсии, когда обычные препараты не дают необходимого результата.

Президент местной Ассоциации лечения эпилепсии Дэррик Чэн считает, что речь идет о недавно одобренном в США препарате "Эпидиолекс", который содержит высокоочищенную марихуану и предназначен для лечения тяжелых форм детской эпилепсии.

Правительство республики придерживается жесткой позиции по поводу возможной легализации легких наркотиков для медицинских целей. Министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Тарман Шанмугаратнам заявил, что никогда не разрешит свободный оборот марихуаны. По его словам, такая непримиримая позиция базируется на убедительных доказательствах и многолетних исследованиях, согласно которым марихуана является очень опасной для человека, вызывающей зависимость.

Кроме того, министр отметил, что нет никаких убедительных медицинских исследований об эффективности и безопасности применения этого вещества.

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