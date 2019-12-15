На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения

15 декабря 2019 13:53 (UTC+04:00)

Шестилетняя девочка погибла в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения на нее части стены дома.

По словам мэра Матанао Винсента Фернандеса, стихия нанесла сильный ущерб городу, повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.

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