Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.

"У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом", - цитирует его слова сайт издания India Today.

Идея строительства высокоскоростной трассы в Индии появилась в 2018 году. Планировалось, что трасса соединит столицу штата Махараштра город Мумбаи и Пуну, второй по величине город региона. Общая протяженность маршрута должна была составить порядка 136 километров.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

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