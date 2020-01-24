Президент Афганистана назвал свои отношения с лидером США превосходными

Президент Афганистана Ашраф Гани охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как превосходные. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я один из немногих лидеров, у кого великолепные отношения с Трампом, - отметил Гани. - У меня нет проблем в работе с Трампом. Я формирую свое отношение с точки зрения тех приоритетных задач, которые Трамп обещал решить американскому народу. Вопрос в том, как нам найти точки соприкосновения, чтобы иметь возможность двигаться дальше".

Гани также выразил надежду, что американские военные окончательно покинут Афганистан в течение 10 лет, отметив, что по сравнению с ситуацией пятилетней давности число иностранных солдат в стране сейчас минимально и не оказывает существенного влияния на ее развитие.

Президент добавил, что афганское общество готово к переговорам с движением "Талибан" в том случае, если его представители прекратят насилие. Он подчеркнул, что США не несут ответственность за безопасность Афганистана.

28 ноября в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих. Снижение численности военных в Ираке и Афганистане было одним из предвыборных обещаний Трампа.

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