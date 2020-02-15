В Афганистане восемь человек погибли при авиаударе

Другие страны 15 февраля 2020 11:48 (UTC+04:00)
В Афганистане восемь человек погибли при авиаударе

Восемь мирных жителей погибли в результате авиаудара, который произошел в пятницу вечером в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News.

Губернатор провинции Аттаулла Хогьяни (Attaullah Khogyani) отметил, что удар произошел в деревне Карак в уезде Сурх Род (Surkh Rod) на севере провинции. При этом источники сообщили каналу, что убиты были местные жители, которые возвращались домой после совершения покупок на рынке.

Афганский канал 1TV News указывает, что удар произошел, когда мирные жители ехали на машине.

Tolo News далее добавляет со ссылкой на заявление минобороны страны, что за последние сутки афганские военные произвели пять авиаударов, в том числе один в уезде Шерзад этой провинции. В результате этого удара им удалось ликвидировать шесть талибов, еще четверо боевиков получили ранения.

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