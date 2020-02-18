В Бангкоке один человек погиб в результате стрельбы в ТЦ

Один человек убит, один ранен в результате стрельбы на четвертом этаже здания торгового центра и кинотеатра Century Plaza в центре Бангкока. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".

Выстрелы раздались около 15.15 по местному времени у помещения "Айкон Клиник" на 4 этаже здания в столице Таиланда.

Полиция прибыла на место и приступила к расследованию инцидента, сообщает издание.