В Бангкоке один человек погиб в результате стрельбы в ТЦ
Один человек убит, один ранен в результате стрельбы на четвертом этаже здания торгового центра и кинотеатра Century Plaza в центре Бангкока. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Выстрелы раздались около 15.15 по местному времени у помещения "Айкон Клиник" на 4 этаже здания в столице Таиланда.
Полиция прибыла на место и приступила к расследованию инцидента, сообщает издание.
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