Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Афганистан не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Также сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.