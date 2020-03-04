Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе анализа центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты изучили более чем 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, которые произошли в период до 11 февраля 2020 года. Согласно этим данным, на возрастные категории от нуля до десяти лет и от десяти до 19 приходится по одному проценту случаев заболевания.

Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 166 (37 за сутки).

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 304 человек, скончались 2946. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек.