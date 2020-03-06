Число завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 36

Количество завезенных из-за рубежа случаев заражения новым коронавирусом в Китае увеличилось за минувшие сутки на 16, до 36. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"В период с 00:00 по 24:00 5 марта [в Китае] было зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, завезенных из-за рубежа: 11 случаев в северо-западной провинции Ганьсу, четыре в Пекине и один в Шанхае", - говорится в сообщении. "По состоянию на 24:00 5 марта, в общей сложности в Китае было зафиксировано 36 ввозных случаев заражения коронавирусом из-за рубежа", - указывается в документе. Гражданство заразившихся не уточняется.

В понедельник посольство РФ в Пекине сообщило о подтверждении диагноза заболевания, вызываемого новым коронавирусом, у пассажира рейса SU204 компании "Аэрофлот", прибывшего в Пекин из Москвы утром 29 февраля. Гражданин следовал из Ирана в Китай транзитом через московский аэропорт "Шереметьево". В настоящее время, лица, находившиеся в непосредственной близости от заболевшего (в том числе двое граждан РФ), находятся на карантине.

В понедельник посольство также сообщило о еще одном подозреваемом случае заражения на борту российской авиакомпании: пассажир рейса SU204 прибыл из российской столицы в Пекин утром 2 марта. Данный гражданин, а также часть пассажиров, включая граждан РФ, были помещены в специально оборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра.