Власти Гватемалы объявили стихийное бедствие из-за коронавируса

Правительство Гватемалы, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, объявило стихийное бедствие в связи с угрозой распространения заболевания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На собрании совета министров мы решили объявить ситуацию стихийного бедствия на всей национальной территории. Указ вступает в силу немедленно с момента опубликования. Усиливаем пограничный контроль", - заявил президент страны Алехандро Джамматеи в Twitter.

Он отметил, что в Гватемале пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

О случаях коронавируса сообщалось в граничащей с Гватемалой Мексике и Коста-Рике – еще одном государстве центральноамериканского региона.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.