Пашинян опозорился в метро (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянский премьер Никол Пашинян устроил очередной спектакль перед референдумом, который предстоит в Армении 5 апреля. На этот раз Пашинян, всеми силами агитирующий за принятие поправок в конституцию, спустился в метро, чтобы раздавать агитационные буклеты.

И вот тут любитель селфи столкнулся с реальностью: пока Пашинян раздавал буклеты, одна из пассажирок порвала агитационный материал и швырнула обрывки в Пашиняна.

Армянскому премьеру ничего не оставалось, как промямлить, что он уважает ее мнение.