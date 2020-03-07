Пашинян опозорился в метро (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Армянский премьер Никол Пашинян устроил очередной спектакль перед референдумом, который предстоит в Армении 5 апреля. На этот раз Пашинян, всеми силами агитирующий за принятие поправок в конституцию, спустился в метро, чтобы раздавать агитационные буклеты.
И вот тут любитель селфи столкнулся с реальностью: пока Пашинян раздавал буклеты, одна из пассажирок порвала агитационный материал и швырнула обрывки в Пашиняна.
Армянскому премьеру ничего не оставалось, как промямлить, что он уважает ее мнение.
Лента новостей
Продолжается тщательная санобработка всех воздушных и транспортных средств «Азербайджанских Авиалиний» (ВИДЕО)
"Azercell Telekom" в лице женщин-спортсменок поздравила всех представительниц прекрасного пола с 8-м Марта (ФОТО/ВИДЕО)