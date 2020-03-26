Премьер Индии призвал G20 открыто делиться медицинскими достижениями

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в четверг страны Группы двадцати открыто делиться результатами медицинских исследований на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как сообщил МИД Индии на своем сайте, такое предложение он озвучил выступая на саммите "двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Индии призвал свободно и открыто делиться достижениями медицинских исследований и разработок", - говорится в сообщении МИД. Моди также считает необходимым укреплять и реформировать межправительственные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения, и совместно работать над разрешением проблем в экономике, обусловленных пандемией.

"В своем выступлении премьер-министр отметил тревожные социальные и экономические последствия пандемии, он добавил, что 90% из случаев заболевания COVID-19 и 88% смертей были в странах G20, несмотря на то, что им принадлежит 80% мирового ВВП и в них живет 60% мирового населения. Он призвал G20 разработать конкретный план действий по борьбе с глобальной пандемией", - отметил МИД Индии.

По последним данным индийского Минздрава, в стране зафиксировано 649 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек, 43 выздоровели.