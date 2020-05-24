Президент Афганистана поручил силовикам поддерживать прекращение огня со стороны талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал объявление радикальным движением "Талибан" трехдневного прекращения огня в связи с праздником разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) и поручил силам безопасности страны поддерживать временный режим прекращения огня. Соответствующее заявление глава республики разместил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую объявление "Талибана" о прекращении огня. <...> Как главнокомандующий, я приказал Вооруженным силам Афганистана соблюдать трехдневное перемирие и защищаться только в случае атаки", - написал Гани и добавил, что более подробная информация будет оглашена во время его выступления в воскресенье.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что представители движения объявили о трехдневном прекращении огня. По его данным, в заявлении указывается, что бойцы движения не будут осуществлять атаки в течение трех дней, однако готовы оказать сопротивление в случае нападения на их позиции.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.

12 мая президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок, действующих на афганской территории.