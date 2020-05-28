В Китае выразили крайнее недовольство решением суда по делу финдиректора Huawei
Китай очень недоволен решением Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, который принял решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, и сделал дипломатическое представление властям Канады в этой связи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Twitter китайского посольства в Оттаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Китай сильно разочарован и выражает строгое неприятие этого решения, и также сделал серьезное [дипломатическое] представление Канаде [в этой связи]", - отмечается в документе. В посольстве считают, что настоящей целью задержания Мэн Ваньчжоу является нанесение удара по китайской технологической компании со стороны США.
"Мы вновь призываем Канаду <...> немедленно освободить Мэн Ваньчжоу и позволить ей безопасно вернуться в Китай", - добавили в посольстве.
В среду Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei, так как все правовые аспекты при задержании Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу США были соблюдены. Первая фаза слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу завершилась в январе, после чего суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Вторая фаза слушаний назначена на 15 июня.
В США обвинения в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также самой Мэн Ваньчжоу предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям финдиректору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.