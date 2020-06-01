Азиатский банк развития проанализировал цепочки поставок ключевых товаров в борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) опубликовал исследование, в котором сопоставляются цепочки поставок продуктов первой необходимости для глобального реагирования на пандемию новой коронавирусной болезни (COVID-19), что помогает в определении и устранении препятствий в их производстве и распределении, передает в понедельник Trend со ссылкой на АБР.

Интерактивные карты позволят банкам, инвесторам, правительствам и медицинским работникам определить ключевые компании, поставляющие портативные вентиляторы, респираторы N95, защитные маски и очки, передники, хирургические маски и халаты. Карты рассматривают элементы каждого продукта вплоть до его составных элементов (металлов и тканей).

«Чтобы решить проблемы с цепочкой поставок нам необходимо детальное описание того, что входит в состав данных продуктов и какие компании участвуют», - сказал руководитель управления АБР по финансам в сфере торговли и снабжения Стивен Бэк.

По его словам, карточная систематизация этих цепочек поставок означает, что в случае необходимости банки, инвесторы и правительства могут использовать эти данные для быстрого устранения препятствий и наращивания поставок».

Проект картирования собирает существующие данные из множества различных источников в алгоритм, который сортирует информацию, применяя различные отраслевые коды и шифры продуктов. До сих пор эти данные существовали в нескольких формах в различных отдельных базах данных, но никогда не объединялись в удобном для пользователя формате. На следующем этапе этой инициативы будут рассмотрены препятствия в портах, требования к тарифам и другие преграды на пути эффективного функционирования цепочек поставок этих критически важных товаров.

13 апреля АБР объявил о трехкратном увеличении средств, выделяемых на борьбу с пандемией, до 20 миллиардов долларов. Пакет дополняет первоначальный ответ в размере $6,5 млрд, объявленный 18 марта, на сумму $13,5 млрд для помощи развивающимся странам-членам АБР в противостоянии серьезным макроэкономическим последствиям и последствиям для здоровья населения, вызванным COVID-19.

Узнать больше о предпринимаемых данной структурой мерах можно на официальном сайте АБР.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.