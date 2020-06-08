Мужчина упал в колодец и провел там шесть дней со сломанной ногой

На Бали 29-летний мужчина упал в колодец, убегая от собаки. В результате он сломал ногу и провел в грязной яме шесть дней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает The Sun.

Как отмечается, мужчина на протяжении нескольких дней кричал о помощи, но колодец располагался слишком далеко от деревни, его никто не мог услышать.

На шестой день его услышал фермер, который шел за травой для своей коровы. Он услышал крики, обнаружил путешественника и вызвал спасателей.

Пострадавший мужчина, который шесть дней прожил без еды, остался в живых. Ослабленного мужчину спасатели подняли на носилках, так как он не мог подняться сам по лестнице.

Сейчас мужчина проходит лечение в больнице.