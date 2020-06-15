Туристы в Тунисе должны предоставить отрицательный тест на COVID-19

Туристы, которые поедут в Тунис с момента открытия границ 27 июня, обязаны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", информирует "Интерфакс" со ссылкой на сообщение офиса по туризму страны.

Отмечается, что туристам будет необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР, который был сдан не более 72 часов назад.

«Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса», — указано в сообщении.

Также, как уведомил турофис, перед посадкой в самолет в своей стране туристы должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.