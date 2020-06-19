Китай за сутки выявил 32 случая заражения коронавирусом

Китайские медики за минувшие сутки выявили 32 случая вызванного коронавирусом заболевания. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, четыре человека выписаны из медучреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из 32 новых случаев четыре были ввозными: три зафиксированы в провинции Гуандун, один - в Ганьсу. Среди 28 местных новых случаев большая часть - 25 больных - выявлена в Пекине, два - в прилегающей к нему провинции Хэбэй, один - в Ляонине.

Как следует из заявления ведомства, общее число ввозных случаев в КНР достигло 1 864, 1 773 человека уже выздоровели и выписаны из медучреждений, 91 находится на лечении. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 325, умерли 4 634 человека, 78 398 вылечены. В настоящее время 293 пациента в КНР по-прежнему находятся в медицинских учреждениях на лечении, из них 13 - в тяжелом состоянии.