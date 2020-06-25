Япония не разместит системы ПРО США в стране

Глава министерства обороны Японии Таро Коно высказался о размещении в стране американских систем ПРО. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что системы ПРО не будут развертывать на территории страны.

В 2017 году власти Японии приняли решение о размещении двух наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. ПРО должны были поставить в префектурах Акита и Ямагути.

Данное решение было принято на фоне продолжающихся пусков ракет со стороны Северной Кореи.

Коно ранее уже предупреждал о своем намерении отказаться от систем, что он мотивировал их стоимостью, техническими проблемами и сроками размещения.