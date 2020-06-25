В Танзании на озере Танганьика перевернулся паром
По меньшей мере десять человек утонули и 51 пострадал, когда пассажирский паром перевернулся в четверг в танзанийской части озера Танганьика. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Судно, на котором находились более 60 человек с багажом, попало в шторм, перевернулось и затонуло, - заявил начальник районного отдела полиции Мартин Отиено. - Паром курсировал между портовыми городами Сибвеса и Икола".
Танганьика представляет собой самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО)
Лента новостей
Али Ахмедов: Национальная армия Азербайджана по праву считается одной из самых мощных вооруженных сил мира
Снижено число работников, которым разрешено передвижение на территориях с ужесточенным режимом карантина в Азербайджане
Кабмин Азербайджана внес изменения в решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима
Лечащиеся на дому больные коронавирусом будут находиться под контролем врачей поликлиник - Ягут Гараева
Ханде Харманджи: Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, глобальная ситуация не радует
В Азербайджане выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб
Тем, кто принижает роль врачей, завтра и самим может понадобиться их помощь - народный артист Валех Керимов
Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом за безответственность … – известный композитор Айтен Исмиханова
Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)
Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким-либо из банков
Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам - TRACECA
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки
Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК)
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов