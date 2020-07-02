Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря
Национальный избирательный совет Венесуэлы утвердил в среду дату выборов в Национальную ассамблею страны. Голосование состоится 6 декабря, сообщила председатель избиркома Индира Альфонсо, передает Trend со ссылкой на -.
"Венесуэльцы, 6 декабря состоится голосование по избранию Национальной ассамблеи", - заявила она в эфире государственного телевидения.
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