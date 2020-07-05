Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru пишет британская газета The Sunday Times.

Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы. Все мужчины работали в заброшенной медной шахте, очищая ее от экскрементов летучих мышей. У пациентов наблюдались симптомы, аналогичные коронавирусу SARS-CoV-1, вспышка которого произошла в начале 2000-х в 26 странах.

Позже три человека скончались. У четырех из шести заболевших в крови были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.

Китайские ученые изучили шахту и обнаружили в экскрементах мышей много коронавирусов, в том числе новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.

В последние месяцы набирает популярность теория о том, что новый вирус был искусственно создан в Уханьском университете и распространился по ошибке, допущенной лабораторией. Китай опровергает эту версию.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.