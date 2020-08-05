Чилийцы хотят забрать накопления из пенсионных фондов в условиях пандемии

Сенат парламента Чили 23 июля вслед за Палатой депутатов принял историческое для страны решение — одобрил законопроект, позволяющий гражданам снять до 10% накоплений, хранящихся в частных пенсионных фондах, для поддержки населения в условиях пандемии и кризиса, вызванного ей, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Ассоциации частных пенсионных фондов Чили Фернандо Ларраина, за первые два дня заявки на получение средств подали уже 5,5 млн граждан, то есть примерно половина всех тех, кто делает взносы сегодня.

"Более 95% из тех, кто обратился, подали заявку на снятие всей разрешенной суммы", — сказал он в интервью газете "Терсера". Учитывая, что у чилийцев есть еще почти год для того, чтобы подать заявки, число желающих снять накопления может значительно вырасти, что означает, что пенсионным фондам будет необходимо выдать гражданам до $20 млрд.

Принятие закона многие уже назвали крупнейшим поражением правительства президента Себастьяна Пиньеры. Глава государства не стал накладывать вето, хотя о такой возможности говорили до последнего, но подписал документ за закрытыми дверями, не делая никаких заявлений, как это происходит обычно. По итогам церемонии вышло только сухое сообщение пресс-службы о свершившемся факте, который, как считают некоторые аналитики, может быть началом конца действующей в Чили накопительной пенсионной системы, во многом ставшей залогом успешного развития экономики.