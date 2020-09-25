Власти Японии могут выделить около $130 млн на развитие цифровых технологий

Власти Японии намерены в 2021 финансовом году (начнется 1 апреля 2021 года) выделить около 13,9 млрд иен (около $130 млн) на развитие цифровых технологий в стране. Об этом в пятницу сообщает газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что часть этой суммы будет направлена на перенос в онлайн-режим ряда услуг органов местного самоуправления. Кроме того, власти планируют создать рабочую группу по улучшению работы искусственного интеллекта, применяемого при анализе архивов и налоговых баз данных.

18 сентября газета Nikkei сообщила, что к осени 2021 года в Японии будет создано новое министерство по цифровой реформе. По данным издания, на этот шаг власти страны пошли из-за пандемии коронавируса, которая выявила ряд проблем в деятельности правительства, включая недостаток оперативности при координации и низкую скорость проведения административных процедур.