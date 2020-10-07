Глава МИД Японии высоко оценил четырехсторонний диалог с США, Индией и Австралией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высоко оценил прошедшие во вторник в Токио переговоры в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии. Об этом Мотэги заявил в среду перед началом переговоров с главой МИД Австралии Марис Пейн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываю, что сегодня у нас также пройдет конструктивная дискуссия по самым широким темам, направленная на развитие двусторонних отношений", - также отметил он.

Пейн в свою очередь поздравила Мотэги с переназначением на пост главы японского внешнеполитического ведомства в кабинете нового премьер-министра Ёсихидэ Суги, а также с днем рождения.