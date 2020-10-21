Бывшие японские жители южных Курил осмотрят могилы предков с борта чартерных рейсов

Администрация северной японской префектуры Хоккайдо начинает в среду осуществление специальных чартерных рейсов, с борта которых бывшие японские жители южной части Курильских островов смогут осмотреть находящиеся там захоронения своих предков. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До 25 октября планируется осуществить пять таких рейсов, предполагается, что за один раз на борт смогут подняться около 20 бывших жителей островов и членов их семей. Подчеркивается, что самолеты не будут заходить в "зону, которую Россия считает своей территорией", маршрут их следования будет пролегать по японскому воздушному пространству.

В конце августа Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с пандемией. В сентябре 2017 года Япония и Россия в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков. С тех пор такие поездки на безвизовой основе осуществлялись каждый год.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран.

За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.