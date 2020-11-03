Пять человек погибли при пожаре на станции СПГ на юге Китая

По меньшей мере пять человек погибли, трое получили тяжелые травмы, еще один числится пропавшим без вести в результате пожара на станции сжиженного природного газа (СПГ) компании PipeChina в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в понедельник в 11:45 по местному времени. К 11:55 пожар был взят под контроль.

Как передает телеканал, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

Причина пожара устанавливается, ведется расследование.