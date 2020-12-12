Несколько районов Кабула подверглись ракетному обстрелу

Не менее четырех ракет в субботу упали в нескольких районах Кабула, один человек погиб. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, две ракеты взорвались неподалеку от международного аэропорта, остальные упали в другом районе столицы. Согласно заявлению ведомства, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.