В Японии из-за снегопадов отменены 54 авиарейса

Японские авиакомпании отменили по меньшей мере 54 внутренних авиарейса из-за снегопадов, которые обрушились на северные префектуры и регионы вдоль побережья Японского моря. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изменения в расписании касаются главным образом маршрутов, связывающих города Осака и Токио с островом Хоккайдо, а также префектурами Акита и Аомори на северной оконечности острова Хонсю.

Снегопад на побережье Японского моря начался в ночь с понедельника на вторник. По прогнозам, к утру 16 декабря в ряде префектур там выпадет до 90 см осадков. На северо-востоке Хонсю и на Хоккайдо этот показатель составит порядка 60-70 см.

Власти призывают жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска обледенения дорожного покрытия.