Суданские армейские части попали под обстрел с территории Эфиопии

Армейские подразделения Судана были обстреляны артиллерией с территории Эфиопии, когда находились на суданской стороне в районе границы между странами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По их информации, нападение было совершено организованными силами, а не боевиками.

В свою очередь, Анатолийское агентство передало в четверг, что 16 декабря эфиопские силы и ополченцы из штата Амхара устроили на территории Судана в районе Ум-Алтыюр засаду на маршруте движения армейского патруля. Согласно данным портала Somali Guardian, были убиты четверо суданских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Он указывает, что действия были совершены ополченцами из Амхары.

Командование Судана отдало приказ направить в район инцидента усиленные армейские подразделения. Одновременно была установлена связь с федеральным правительством Эфиопии в целях получить необходимые разъяснения и не допустить возможных дальнейших столкновений. Между двумя странами еще не проведена окончательная демаркация границы.