Более 600 журналистов умерли из-за коронавируса в мире с начала марта

Другие страны 5 января 2021 15:25 (UTC+04:00)
Более 600 журналистов умерли из-за коронавируса в мире с начала марта

Более 600 журналистов из 59 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом за последние 10 месяцев. Об этом сообщила во вторник в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign (ПЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку - 303", - указывает ПЭК. Далее следуют Азия (145), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).

"Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома", - заявил генеральный секретарь организации Блэз Лампан.

Как подчеркивает ПЭК, Перу остается страной с самой высокой смертностью: с марта там умерли 93 сотрудника прессы. На втором месте Бразилия (55). В Индии зарегистрированы 53 смерти, в Мексике - 45, в Эквадоре - 42, в Бангладеш - 41, в Италии - 37, в США - 31, в Пакистане - 22, в Турции - 17, в Великобритании - 13, в Панаме - 11, в Боливии - 9. Далее в списке организации значатся Афганистан (8), Доминиканская Республика (8), Нигерия (8), Россия (8) и ряд других стран.

Как отметили в ПЭК, "подлинное число жертв, безусловно, выше", так как некоторые страны не предоставляют отдельно статистику смертности журналистов. Кроме того, в организации пояснили, что "источник инфицирования трудно определить и невозможно провести различие между журналистами, заразившимися на работе и в частной жизни".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.

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