В Японии из-за метели отменили почти 200 авиарейсов

Авиакомпании Японии отменили почти 200 рейсов из аэропортов страны из-за сильной метели. Об этом в среду сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Непогода наблюдается на побережье Японского моря, а также в районе северного острова Хоккайдо. В связи с этим в среду было отменено 14 рейсов, помимо этого не состоятся 183 вылета, запланированные на четверг.

По данным NHK, область низкого атмосферного давления, которая вызвала метели, может сохраниться на территории Японии до 9 января.