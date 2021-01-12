Следователи не считают, что на борту разбившегося в Индонезии Boeing мог произойти взрыв

Индонезийские следователи считают маловероятным возможность взрыва на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в Яванском море. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель национального комитета по безопасности на транспорте Бамбанг Ираван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что, достигнув высоту 250 футов (около 76 метров), самолет еще был цел", - приводит его слова портал Detik. "Вероятно, он мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости", - добавил следователь. Представитель ведомства также указал, что "обломки лайнера не были разбросаны на большой площади". "Мы предполагаем, что это в районе 200 метров", - отметил Бамбанг.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, в течение минуты снизился на 3 тыс. метров.