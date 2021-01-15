В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга.

Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вирулентный штамм был подтвержден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике "Май По" на границе с материковым Китаем. Ученые полагают, что вирус был принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности.