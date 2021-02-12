Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу в Индонезии. Об этом сообщило информационное агентство Antara, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были отмечены в море, в 68 км к юго-западу от острова Суматра. Эпицентр находился на глубине 15 км. Предупреждения о возможности формирования цунами не было.

Землетрясения нередко происходят в Индонезии. 15 января нынешнего года в провинции Западный Сулавеси были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,2, в результате которых погибли более 100 человек. 28 сентября 2018 года землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси. Тогда в результате сейсмической активности и цунами погибли свыше 2 тыс. человек.