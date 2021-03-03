В Южном Судане упал самолет

Небольшой самолет разбился в штате Джонглей на востоке Южного Судана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Cамолет упал вскоре после взлета на пути в столицу Джубу. Среди погибших двое пилотов.

Причины произошедшего пока не установлены.