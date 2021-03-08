Президент Венесуэлы заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации "Спутником V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него не было серьезных побочных эффектов после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас я чувствую себя на все 100%", - сказал Мадуро. Он также пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Как сообщил венесуэльский президент, вторую дозу вакцины он получит 26 марта.
6 марта Мадуро написал в Twitter, что он и его жена привились "Спутником V".
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