Президент Венесуэлы заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации "Спутником V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него не было серьезных побочных эффектов после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас я чувствую себя на все 100%", - сказал Мадуро. Он также пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Как сообщил венесуэльский президент, вторую дозу вакцины он получит 26 марта.

6 марта Мадуро написал в Twitter, что он и его жена привились "Спутником V".