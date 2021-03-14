ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут провести учения в апреле
Совместные военные учения ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут состояться в начале апреля в Бенгальском заливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Yomiuri.
По ее информации, в маневрах могут принять участие эсминцы и подводные лодки, находящиеся на вооружении пяти государств. При этом сами учения, в частности, будут направлены на сдерживание активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.
В ноябре 2020 года ВМС Японии, Индии, Австралии и США провели совместные маневры "Малабар", которые прошли в Бенгальском заливе и Аравийском море.
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