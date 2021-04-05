Группа полицейских попала в засаду на юге Мексики

Начальник муниципальной полиции и двое его подчиненных были убиты неизвестными преступниками в штате Оахака на юге Мексики. Правоохранители попали в засаду, устроенную в районе Сан-Висенте-Коатлан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники нападения сожгли тела убитых сотрудников правоохранительных органов, а также патрульный автомобиль. На месте преступления представители властей обнаружили более 30 гильз от боеприпасов, использующихся в автоматическом оружии.

Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. В ноябре 2019 года в этом же районе были убиты пятеро сотрудников полиции.

В штате Мехико 18 марта конвой силовиков попал в засаду, устроенную, предположительно, членами наркокартеля "Мичоаканская семья". Жертвами атаки стали восемь полицейских и пятеро сотрудников прокуратуры. В ходе расследования этого преступления власти задержали более 20 человек.