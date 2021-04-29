Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии
Японский автоконцерн Suzuki принял решение приостановить работу трех своих предприятий на территории Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса в стране.
Напомним, что за минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым антирекордом.
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