Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии

Японский автоконцерн Suzuki принял решение приостановить работу трех своих предприятий на территории Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса в стране.

Напомним, что за минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым антирекордом.