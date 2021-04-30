Honda приостановит производство мотоциклов в Индии

Японский автоконцерн Honda с 1 по 15 мая приостановит работу четырех своих заводов по выпуску мотоциклов в Индии из-за ситуации с распространением нового коронавируса в регионе. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В то же время автоконцерн намерен продолжить производство автомобилей на территории Индии, подчеркивает издание.

Ранее работу трех своих предприятий в Индии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановил японский автоконцерн Suzuki.

29 апреля в Индии было зарегистрировано 379 257 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало седьмым в этом месяце мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в четверг, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 18 376 524.