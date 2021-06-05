Не менее семи человек оказались под завалами при обрушении в шахте на севере Мексики

Обрушение породы произошло в пятницу на шахте в районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики.

Согласно предварительным данным, под завалами оказались по меньшей мере семь человек, сообщила газета Milenio со ссылкой на главу регионального управления по чрезвычайным ситуациям Франсиско Авалоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти приступили к поисково-спасательным работам на месте происшествия. Основной причиной случившегося в настоящее время считается затопление шахты.