Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62
По меньшей мере 62 человека погибли, более 100 пострадали в результате произошедшего в понедельник столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал BOL News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав.
К настоящему моменту движение поездов по ветке, на которой произошло столкновение, возобновлено. Спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.
Ранее телеканал GeoTV сообщал о не менее 50 погибших.
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